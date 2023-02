Business news: Cina, Fmi migliora previsioni di crescita al 5,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto nettamente al rialzo la previsione di crescita della Cina nel 2023, periodo in cui la seconda economia mondiale dovrebbe espandersi del 5,2 per cento contro il 4,4 per cento stimato a ottobre. È quanto si legge nell’aggiornamento al rapporto sulle prospettive economiche globali (“World Economic Outlook”), che cita a sostegno della correzione il rapido miglioramento della mobilità dopo l’abbandono della strategia “zero Covid”. La crescita della prima potenza asiatica “frenerà al 4,5 per cento nel 2024, prima di stabilizzarsi al di sotto del 4 per cento nel medio termine a causa del calo del dinamismo delle imprese e del lento progresso delle riforme strutturali”, aggiunge il rapporto. (Cip)