Business news: Cina, attività manifatturiera in zona d’espansione a gennaio

- L’indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) nella manifattura cinese si è attestato a 50,1 punti a gennaio contro i 47 di dicembre. Lo indica l’Ufficio nazionale di statistica, precisando che l’indice è tornato per la prima volta nella zona d’espansione da settembre 2022. Il sottoindice delle grandi imprese è aumentato di quattro punti percentuali da dicembre a gennaio, periodo in cui ha raggiunto i 52,3 punti. Nello stesso periodo, il sottoindice dei nuovi ordini è aumentato del sette per cento rispetto al mese precedente, segnalando un’espansione della domanda. (Cip)