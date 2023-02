Business news: Turchia firma accordo con Oman per acquisto di 1,4 miliardi di metri cubi all’anno di Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia turco, Fatih Donmez, ha annunciato che la Turchia ha firmato un accordo con l’Oman per l’acquisto di 1,4 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto all'anno (circa 1 milione di tonnellate all'anno) per un periodo di dieci anni. Lo riferisce l’emittente turca “Trt Haber”. Nelle osservazioni che ha fatto durante un evento a Istanbul. L'accordo è stato firmato a Mascate alla presenza del ministro dell’Energia dell’Oman, Salim bin Nasser al Aufi, dell’amministratore delegato di Oman Lng Hamed Mohammed al Nu'amani, e del presidente del Consiglio di amministrazione di Botas, Burhan Ozcan. La possibile firma di un contratto con Mascate era già stata anticipata da Donmez lo scorso 2 gennaio. Il sultanato dell'Oman adotta l'approccio della conclusione di accordi a lungo termine per l'esportazione di gas e l'accordo con la Turchia è il quarto di questo tipo. Lo scorso novembre la Turchia ha fatto un primo acquisto di gas dall’Oman con un carico di 70.000 tonnellate di Gnl. (segue) (Res)