Business news: saudita Acwa Power raggiunge record in capacità di desalinizzazione dell’acqua

- La compagnia saudita per le energie rinnovabili Acwa Power ha raggiunto la più grande capacità di desalinizzazione dell'acqua nella storia dell'azienda nel 2022, consentendole di servire ogni giorno 5,5 milioni di persone in più nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso dal sito web d’informazione “Zawya”. Secondo il comunicato, l’azienda ha aggiunto una capacità di desalinizzazione dell'acqua di 2,4 milioni di centimetri cubi al giorno, attraverso quattro megaprogetti ad osmosi inversa in Medio Oriente, portando la capacità idrica aggregata di Acwa fino a 6,4 milioni di metri cubi. La società gestisce attualmente 16 progetti in quattro diverse Paesi e soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno idrico complessivo dell’Arabia Saudita. (Res)