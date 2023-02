Business news: Pil reale cresciuto del 5,4 per cento in quarto trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) reale dell’Arabia Saudita ha registrato una crescita su base annua del 5,4 per cento nel quarto trimestre del 2022. È quanto emerso dai dati diffusi dall’Autorità generale per le statistiche (Gastat), ripresi dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Secondo i dati di Gastat, l’aumento il Pil è stato trainato dalle attività non petrolifere, che hanno registrato un aumento del 6,2 per cento nel quarto trimestre del 2022. Il rapporto evidenzia una crescita economica dell’8,7 per cento nel 2022, rispetto al 3,2 per cento del 2021. Nel 2022, le attività non petrolifere e le attività dei servizi governativi sono aumentate rispettivamente del 5,4 per cento e del 2,2 per cento. (Res)