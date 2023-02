Business news: Arabia Saudita, economia cresce dell’8,7 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Arabia Saudita è cresciuta dell'8,7 per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente. È quanto emerso dai dati diffusi dall’Autorità generale per le statistiche (Gastat), ripresi dal quotidiano saudita “Saudi Gazette”. Secondo il rapporto, il Prodotto interno lordo (Pil) reale durante il quarto trimestre del 2022 è cresciuto del 5,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I risultati del rapporto hanno inoltre indicato che il Pil reale legato alle attività petrolifere durante lo scorso anno ha registrato una crescita del 15,4 per cento rispetto al 2021. Il Pil reale delle attività non petrolifere è aumentato del 5,4 per cento rispetto allo scorso anno. (Res)