Business news: Somalia, gli Usa stanziano oltre 40 milioni di dollari a supporto del settore umanitario

- Il governo degli Stati Uniti sosterrà la Somalia con oltre 40 milioni di dollari per soddisfare i suoi bisogni umanitari, in particolare nell'azione contro le carenze alimentari, la malnutrizione grave e la lotta a gravi epidemie. Lo ha annunciato la rappresentante degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite Linda, Thomas-Greenfield, che ieri ha fatto tappa a sorpresa a Mogadiscio rientrando da un tour africano che l'ha portata nei giorni scorsi in Ghana, Mozambico e Kenya. L'alta funzionaria statunitense ha tenuto un incontro a porte chiuse con il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, al quale ha inoltre espresso sostegno agli sforzi messi in atto dal suo governo per promuovere la pace nel Paese e portare avanti le riforme politiche, economiche e di sicurezza necessarie per la stabilità duratura della Somalia. (Res)