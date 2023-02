Business news: Mali, compagnia cinese acquisterà quota di maggioranza nella miniera di litio di Bougouni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia estrattiva cinese Hainan Mining acquisterà dalla società britannica Kodal Minerals una quota di maggioranza nella miniera di litio di Bougouni, in Mali, per 112 milioni di dollari. È quanto riferisce Hainan Mining in una nota. Stando alle disposizioni dell’accordo, la compagnia cinese acquisirà una partecipazione del 14,81 per cento in Kodal Minerals e il 51 per cento della sussidiaria Kodal Mining Uk, che detiene tutti i diritti di estrazione ed esplorazione del progetto di estrazione del litio di Bougouni, nello Stato dell’Africa occidentale. L’amministratore delegato della società britannica, Bernard Aylward, ha accolto con favore l’intesa con la Cina, i cui investimenti sono ritenuti utili allo sviluppo del progetto. (Cip)