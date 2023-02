Business news: crisi energetica, governo Sudafrica valuta se dichiarare lo stato di disastro nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica sta valutando la possibilità di dichiarare lo stato di disastro naturale per la crisi energetica in cui versa il Paese. In una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio, il presidente Cyril Ramaphosa ha affermato che il partito di governo - il Congresso nazionale africano (Anc) - ha raccomandato di dichiarare lo stato di calamità nazionale per garantire che fossero assegnate risorse sufficienti per alleviare il problema. "Il lavoro è già in corso all'interno del governo per stabilire se i requisiti legali di uno stato di calamità nazionale siano soddisfatti e quali azioni specifiche saremmo autorizzati a intraprendere. Uno stato di calamità nazionale ci consentirà di disporre degli strumenti necessari per attuare pienamente le sfide che la nostra nazione deve affrontare", si legge nella dichiarazione. Se la misura verrà adottata, sarebbe simile allo stato di disastro dichiarato nel 2020 per gestire gli effetti della pandemia di Covid. Il Sudafrica è alle prese da anni con una crisi energetica e attualmente sta vivendo lunghe interruzioni di corrente attribuite all'invecchiamento delle infrastrutture e alla corruzione. (Res)