Business news: acquisti di oro delle banche centrali ai massimi da 55 anni

- Gli acquisti di oro da parte delle banche centrali di tutto il mondo hanno toccato i massimi da 55 anni a questa parte nel corso del 2022. Lo evidenziano i dati pubblicati ieri dal World Gould Council, che riflettono le misure cautelari assunte dalle banche centrali per contrastare l'inflazione e i rischi economici legati al congelamento degli asset russi denominati in dollari a seguito del conflitto in Ucraina. Gli acquisti netti del metallo prezioso da parte delle banche centrali sono ammontati lo scorso anno a ben 1.135 tonnellate, un dato senza precedenti dal 1967. Lo scontro tra la Russia e l'Occidente innescato dall'invasione dell'Ucraina "ha fatto passare il concetto che gli asset della sfera economica 'occidentale', come il dollaro, sono rischiosi", ha commentato in un'analisi per il quotidiano "Nikkei" l'analista finanziario Koichiro Kamei. La Cina ha primeggiato con 62 tonnellate di oro acquistato nei soli mesi di novembre e dicembre, che hanno comportato il primo aumento delle riserve auree del Paese da tre anni a questa parte. Gli acquisti effettivi potrebbero essere stati però ancora superiori, dato il calo del 20 per cento del debito pubblico statunitense detenuto dalla prima potenza asiatica. (Git)