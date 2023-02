Business news: Algeria-e Russia discutono del rafforzamento delle relazioni induistriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria dell'Algeria, Ahmed Zaghdar, ha ricevuto, presso la sede del dicastero, il vice ministro dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, Vasily Osmakov, in visita di lavoro nel Paese nordafricano. Le parti hanno discusso delle relazioni economiche tra Algeria e Russia, esprimendo la volontà dei due Paesi di rafforzarle, in particolare nel campo industriale, ha affermato il ministero algerino in un comunicato stampa. Zaghdar e Osmakov hanno fatto riferimento a "settori e rami industriali che costituiscono opportunità di cooperazione e di fruttuosi partenariati bilaterali, come le industrie meccanica, farmaceutica e l'indotto ferroviario". Al riguardo, Zaghdar ha fornito una panoramica del nuovo codice per gli investimenti in Algeria, e dei privilegi e degli incentivi previsti per gli investimenti locali ed esteri. Secondo il comunicato stampa, il vice ministro russo ha espresso l'interesse di molte istituzioni del suo Paese a realizzare proficue collaborazioni in Algeria. L'Algeria è il secondo partner commerciale della Russia nel continente africano, con un volume di scambi di circa 3 miliardi di dollari nel 2021. (Ala)