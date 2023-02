Business news: traffico container porto King Abdullah registra crescita del 3,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto King Abdullah, in Arabia Saudita, ha registrato un aumento del 3,25 per cento del traffico di container nel 2022. Lo riferisce il sito web d’informazione “Mubasher”, secondo il quale quello saudita è uno dei porti in più rapida crescita al mondo. “Siamo orgogliosi che il porto di King Abdullah abbia registrato una performance positiva nel 2022. Questo risultato è una conferma del solido modello imprenditoriale del porto, delle sue capacità e del ruolo che svolge nel settore logistico dell'Arabia Saudita", ha dichiarato l’amministratore delegato del porto, Jay New. Il porto ha movimentato 2.905.306 unità equivalenti a venti piedi (Teu) di container nel 2022, rispetto ai 2.813.920 Teu registrati nel 2021. (Res)