Business news: Arabia Saudita, Fmi rivede al ribasso le previsioni di crescita per il 2023

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica dell’Arabia Saudita nel 2023. È quanto emerso nel rapporto World Economic Outlook. Secondo il rapporto, la crescita prevista per l’economia saudita è del 2,6 per cento, 1,1 punti percentuali in meno rispetto alla stima di ottobre 2022 con una crescita prevista del 3,7 per cento. Nel 2022, l'Arabia Saudita ha registrato una crescita economica dell'8,7 per cento, la più alta della regione. Secondo quanto evidenziato dall’Fmi nel rapporto, il rallentamento della crescita economica potrebbe essere dovuto alla decisione presa dall’Opec+ (alleanza che riunisce l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e dei produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia), di ridurre la produzione di petrolio di due milioni di barili al giorno. (Res)