Business news: Libia, Ufficio revisione contabile inizia verifica accordi petroliferi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Ufficio di revisione contabile della Libia, Khaled Shakshak, ha concordato con il presidente della compagnia petrolifera National Oil Corporatio (Noc), Farhat Bengdara, di assegnare un ufficio di consulenza internazionale per l'esame e la verifica di alcuni accordi, contratti e operazioni. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'ente libico incaricato della revisione dei conti dello Stato. Shakshak ha sottolineato durante un incontro con Bengdara, ex capo della Banca centrale libica basata nell’est del Paese, la necessità di aderire a una chiara politica nelle operazioni di fornitura e distribuzione dei proventi petroliferi, garantendo al contempo la copertura finanziaria delle necessità dell’azienda e il forte contrasto al fenomeno del contrabbando del petrolio. Shakshak ha sottolineato che il settore petrolifero è la principale risorsa del bilancio generale dello Stato, dicendosi disponibile a collaborare e a seguire le raccomandazioni dell’ufficio di Audit per raggiungere il massimo livello di trasparenza. (Lit)