Serbia-Kosovo: fondazione Ebert presenta bozza su statuto Associazione dei comuni serbi (2)

- La bozza stabilisce che l'Associazione dei comuni serbi è l'organo competente per le modifiche allo statuto, nonché che le sue modifiche e integrazioni devono seguire la stessa procedura di quella di adozione e che la stessa Associazione è composta da dieci comuni (a maggioranza serba) e consta di un'Assemblea, un presidente, un vicepresidente, un consiglio e un ufficio dei ricorsi. Si sottolinea che l'adesione alla Zso "è volontaria" e che le procedure per ulteriori adesioni, esclusioni dall'adesione e lo scioglimento dell'Associazione saranno determinate dallo statuto. "La Zso non sostituirà né ridurrà i diritti e gli interessi delle comunità in Kosovo, come previsto dalla sua Costituzione e dal suo ordinamento giuridico", afferma la bozza. Secondo tale progetto, le sue attività si fondano sui principi della partecipazione volontaria dei suoi membri, del miglioramento della democrazia e dell'autonomia locale, nonché del rispetto delle disposizioni in materia di tutela e rappresentanza dei diritti e degli interessi delle comunità costituite nella Costituzione e nelle leggi del Kosovo. Gli obiettivi della formazione dell'Associazione dei comuni serbi sono, tra gli altri, il rafforzamento della democrazia locale, lo sviluppo dell'economia locale, la supervisione nel campo dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria primaria e secondaria. (segue) (Alt)