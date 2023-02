Serbia: eurodeputato Bilcik, normalizzazione rapporti con Kosovo importante per adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progresso della Serbia verso l'Unione europea è definito da tre questioni: la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina, le riforme nella società e l'armonizzazione della politica estera con la politica dell'Unione europea. Lo ha affermato l'eurodeputato e relatore per la Serbia al Parlamento europeo, Vladimir Bilcik, in un'intervista alla radiotelevisione "Rtv". Bilcik ha dichiarato che la Serbia ha deciso di avvicinarsi all'Unione europea e ha sottolineato che la sua relazione sui progressi del Paese balcanico "è più forte della risoluzione del Parlamento europeo" la quale afferma che Belgrado non ha ancora armonizzato la sua politica estera con la politica di Bruxelles e non ha ancora introdotto le sanzioni contro la Russia a causa della guerra in Ucraina. L'eurodeputato ha quindi sottolineato la volontà del Parlamento europeo di collaborare con quello serbo. "Siamo pronti ad ascoltare, discutere e concordare le questioni che gravano maggiormente sul lavoro del Parlamento di Belgrado", ha detto Bilcik. (Seb)