Serbia: ambasciatore Usa, Belgrado ha già scelto l'Occidente

- La Serbia ha già scelto l'Occidente, il legame con la Russia si indebolisce di giorno in giorno. Lo ha affermato l'ambasciatore statunitense a Belgrado, Christopher Hill, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". Hill ha aggiunto che l'interesse di Belgrado per la cooperazione con l'Unione europea "sta crescendo" e che c'è sempre "più interesse" per la cooperazione con gli Stati Uniti. "La Serbia ha già deciso di rivolgersi all'Occidente e si è avvicinata in modo costruttivo alla proposta europea di accordo sul Kosovo", ha detto il diplomatico Usa. "Questo influenzerà la velocità con cui si avvicinerà all'Occidente e penso che sia frustrante per molti serbi che il processo di integrazione europea richieda così tanto tempo", ha sottolineato Hill. L'ambasciatore statunitense ha quindi ribadito la posizione del governo degli Stati Uniti secondo cui Belgrado "deve aderire alle sanzioni contro la Russia", ma ha aggiunto, "non è vero che la Serbia non ha fatto nulla, visto che ha condannato l'aggressione russa contro l'Ucraina". Alla domanda sul perché la stessa proposta europea sul Kosovo sia rimasta "segreta", Hill ha precisato di ritenere che l'argomento "appartenga ai tradizionali canali diplomatici". "Se cerchi di affrontare la diplomazia attraverso i media, ci saranno molti malintesi", ha sottolineato il diplomatico, il quale ha concluso di ritenere opportuno che il piano "venga discusso in Assemblea nazionale". (Seb)