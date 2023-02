Kosovo: deputato Pdk Tahiri, Kurti e Vucic “in sincrono” su Associazione comuni serbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Inoltre il primo ministro ci ha dato notizie che hanno portato il Kosovo in una nuova direzione. Quindi il Kosovo guidato dal governo Kurti costituirà l'Associazione dei comuni a maggioranza serba nel nostro Paese. Questa giornata sembra presentare un buon coordinamento con il presidente Vucic, che nello stesso giorno, nello stesso momento, sta dando notizie importanti sulla direzione che prenderà questo accordo", ha detto Tahiri aggiungendo che Kurti "ha compiuto una drastica svolta" per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo.