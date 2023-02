Serbia-Kosovo: presidente Vucic, Pristina vuole conflitto per presentarsi come Ucraina dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pristina non vuole formare l'Associazione dei comuni serbi in Kosovo (Zso) ma solo provocare un conflitto e presentarsi come una vittima, come l'Ucraina dei Balcani. Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, durante la sessione straordinaria di oggi al Parlamento serbo, il cui ordine del giorno è la relazione sui negoziati con Pristina. "Durante il tempo delle barricate nel nord del Kosovo, la loro unica intenzione, poiché non intendevano attuare lo Zso, era provocare una guerra, portare la Serbia in conflitto con la Nato e il mondo intero, e presentarsi come il Zelensky dei Balcani e noi come gli aggressori, come qualcuno che ha minacciato l'integrità territoriale e la sovranità del Kosovo", ha detto Vucic. (Seb)