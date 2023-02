Business news: Banca del Giappone ha effettuato acquisti di obbligazioni record a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) ha acquistato obbligazioni emesse dallo Stato per la cifra record di 182 miliardi di dollari nel mese di gennaio. Lo certificano i dati pubblicati dalla banca centrale, che dimostra così ancora una volta la propria determinazione a reggere le scommesse dei mercati in merito a una prossima inversione della politica monetaria ultra-espansiva del Paese. L'entità degli acquisti obbligazionari prova però le difficoltà sempre maggiori affrontate dalla BoJ nel sostenere le sue politiche di controllo dei rendimenti, con un'inflazione ben al di sopra del livello obiettivo del due per cento. (Git)