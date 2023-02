Business news: Giappone registra record esportazioni agroalimentari nel 2022, più 14,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha esportato 1.400 miliardi di yen (circa 10,9 miliardi di dollari) di prodotti agroalimentari e ittici nel corso del 2022, un incremento del 14,3 per cento su base annua. Lo certificano i dati pubblicati dal governo di quel Paese, che riflettono gli effetti positivi della debolezza dello yen e della ripresa del settore della ristorazione globale a seguito della pandemia di Covid-19. Per l'industria agroalimentare del Giappone, il 2022 ha segnato il decimo record annuale consecutivo in termini di esportazioni. Il governo del primo ministro Fumio Kishida punta a raggiungere il traguardo di 2.000 miliardi di yen entro il 2025, e di 5.000 miliardi di yen entro il 2030. (Git)