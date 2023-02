Business news: India, nel crollo azionario di Adani bruciati 120 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di Adani Enterprises, azienda di punta del conglomerato indiano Adani Group, sono scese del 66 per cento in sette sessioni di contrattazioni, trascinando al ribasso dieci titoli del gruppo e portando la perdita di valore a 120 miliardi di dollari complessivamente da quando, il 24 gennaio, un rapporto di Hindenburg Research ha denunciato “sfrontate manipolazioni di borsa e frode contabile”. Tra l’altro, il primo febbraio è stata annullata un’importante vendita azionaria che era già stata interamente sottoscritta il giorno precedente. Il valore combinato si è più che dimezzato e tra i titoli che hanno perso terreno ci sono quelli di Adani Power, Adani Green Energy, Adani Total Gas (partecipata per il 37,4 per cento dalla compagnia francese TotalEnergies), Adani Transmission e Adani Ports and Special Economic Zone. (Inn)