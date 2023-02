Business news: Arabia Saudita, spagnola Urbas firma accordo per sviluppo abitazioni nel piano "Vision 2030"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Urbas ha firmato un accordo con i ministeri degli Alloggi e quello degli Investimenti dell'Arabia Saudita per partecipare ai progetti immobiliari inclusi in "Vision 2030", un programma governativo che prevede lo sviluppo di 75 mila abitazioni aggiuntive entro il 2030 e il raggiungimento dell'obiettivo del 70 per cento di abitazioni di proprietà. La firma di questo accordo arriva dopo che la Società nazionale saudita per gli alloggi (Nhc) ha selezionato Urbas per lo sviluppo di pacchetti tra i 500 e i 1.500 alloggi, valutando le sue capacità ed esperienze nello sviluppo immobiliare e nell'applicazione di tecnologie innovative, sostenibili ed efficienti nell'edilizia residenziale. L'azienda ha evidenziato che ciò rafforza la sua posizione in Arabia Saudita e riconferma la sua strategia a lungo termine, ora anche attraverso il rafforzamento della sua linea di business Sviluppo immobiliare. In quest'area, Urbas Middle East, società controllata creata per sviluppare le attività del gruppo Urbas nel Golfo Persico, ha lavorato per aggiudicarsi un progetto per un numero di abitazioni compreso tra 1.000 e 1.50 a Riad. (Spm)