Business news: Oman, produzione petrolio e gas naturale aumentata del 9,6 per cento a fine dicembre 2022

- La produzione di petrolio nel Sultanato dell'Oman è aumentata del 9,6 per cento, raggiungendo i 388.434.800 barili, alla fine di dicembre dello scorso anno. La sola produzione di petrolio greggio è aumentata del 12,8 per cento, mentre la produzione del condensato di petrolio è diminuita dell'1,4 per cento. È quanto emerge dai dati diffusi dal Centro nazionale di statistica e informazione dell'Oman, secondo cui il prezzo medio del greggio dell'Oman è aumentato del 48,4 per cento alla fine di dicembre 2022, per raggiungere i 95,4 dollari al barile, rispetto ai 64,3 dollari durante lo stesso periodo nel 2021. I dati indicano che la produzione nazionale di gas naturale, comprese le importazioni nel Sultanato dell'Oman alla fine di dicembre 2022, ha registrato un aumento del 3,7 per cento, attestandosi a 52,61 miliardi di metri cubi, rispetto ai 50,19 miliardi di metri cubi nello stesso periodo del 2021, mentre la produzione di gas associato è aumentata del 9,3 per cento, attestandosi a 10,64 miliardi di metri cubi, e la produzione e le importazioni di gas non associato sono aumentate del 2,5 per cento, raggiungendo i 41,99 miliardi di metri cubi. (Res)