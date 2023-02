Business news: Libano, italiana Garco si aggiudica gara per smaltimento dei rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società italiana Garco Srl, attiva dal 2015 nell’ambito ambientale e operante in tre diversi settori (infrastrutture, oli & gas e smaltimento rifiuti), ha vinto la gara internazionale per lo smaltimento dei rifiuti chimici stoccati nei siti di Zahrani e Tripoli, in Libano. Lo riferisce un comunicato stampa. Si tratta di un nuovo successo dell’imprenditoria italiana sana, riconosciuta e apprezzata all’estero, capace di operare in un ambiente difficile e delicato come quello libanese. La Garco Srl, già attiva in Libano, si è aggiudicata la gara, bandita dal ministero dell’Energia e dell’Acqua, General Directorate of Oil Tripoli and Zahrani Oil Installation, per un importo di circa cinque milioni di euro, ed è stata scelta dopo un’attenta valutazione dei suoi requisiti di capacità tecnica e morale, nonché per la sua esperienza nelle operazioni di bonifica effettuate all’estero. Infatti, la Garco Srl opera da tempo nel difficile settore dello smaltimento dei rifiuti industriali e ha messo in campo le migliori professionalità imprenditoriali europee ed internazionali per il raggiungimento dei risultati necessari a ridurre i rifiuti, con l’attenzione a preservare e tutelare l’ambiente, conclude il comunicato stampa. (Com)