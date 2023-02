Business news: compagnia aerea Emirates testa primo volo con carburante per aviazione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, Emirates, ha completato con successo un volo di prova utilizzando carburante per aviazione sostenibile (Saf). Lo rende noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale il volo EK2646 è partito e atterrato all'aeroporto internazionale di Dubai e ha sorvolato la costa per oltre un’ora. “Questo volo è un passo positivo per il nostro settore poiché lavoriamo collettivamente per affrontare una delle nostre maggiori sfide: ridurre le emissioni di carbonio. Tali iniziative contribuiscono in modo fondamentale alla conoscenza del settore sul carburante per aviazione sostenibile”, ha spiegato il direttore operativo di Emirates, Adel al Redha. (Res)