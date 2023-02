Business news: Asean, Fmi rivede al ribasso le previsioni di crescita per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso la previsione di crescita complessiva delle economie del Sud-est asiatico nel 2023. Durante una conferenza stampa per la presentazione del nuovo rapporto sull'economia mondiale, il capo economista del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, ha spiegato che il cosiddetto "Asean-5" – termine che indica collettivamente le economie di Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia – crescerà quest'anno del 4,3 per cento, in calo rispetto alla previsione del 5,2 per cento formulata dal Fmi lo scorso anno. Sul Sud-est asiatico peserà il rallentamento dell'economia globale, che verrà compensato solo in parte dalla riapertura dell'economia della Cina. Secondo Gourinchas, Cina e India rappresenteranno da sole metà della crescita economica mondiale nel corso del 2023: "L'improvvisa riapertura della Cina apre la strada a un rimbalzo dell'attività economica", ha spiegato l'economista riferendosi al superamento della politica "zero Covid". La svalutazione del dollaro rispetto ai massimi dello scorso novembre e un lieve allentamento delle pressioni inflazionistiche dovrebbero fornire inoltre modesti margini di ripresa per le economie emergenti. (Was)