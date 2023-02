Egitto-Romania: premier Ciuca in visita ufficiale di due giorni al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier romeno, Nicolae Ciuca, ha incontrato oggi al Cairo l’omologo egiziano, Mustafa Madbouly, nel quadro di una visita di due giorni in Egitto. Lo ha reso noto il portale “Digi24”. Il colloquio si è concentrato sul potenziamento delle relazioni bilaterali sotto il profilo politico, economico e commerciale. Il premier romeno ha dichiarato che l'invasione russa in Ucraina non ha leso soltanto i Paesi della regione, ragione per la quale servono sforzi congiunti perché i cittadini, le economie e i Paesi non soffrano. Madbouly ha illustrato all'omologo il livello di competitività dell'industria e dell'agricoltura egiziane, in particolare aspetti della produzione di concimi e la petrolchimica. Ciuca sarà ricevuto domani dal presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e avrà un incontro anche con il ministro del Petrolio, Tarek el Molla, nel corso del quale saranno presentati progetti energetici. Sempre domani, il premier romeno parteciperà a un forum d'affari romeno-egiziano e alla cerimonia di firma di documenti bilaterali. (Rob)