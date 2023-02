Nord Macedonia: il Paese celebra l’anniversario dell’eroe nazionale Delchev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord ha celebrato oggi il 151mo anniversario della nascita di Gotse Delchev. Lo ha reso noto il quotidiano “Nova Makedonija”. Delchev è considerato un eroe nazionale nella lotta per la liberazione dal giogo ottomano, tanto nella Macedonia del Nord, quanto in Bulgaria. Tuttavia, la commemorazione è avvenuta sullo sfondo di un peggioramento delle relazioni tra i due Paesi, dopo che a gennaio il segretario del circolo culturale “Zar Boris III” di Ocrida – un cittadino macedone di etnia bulgara – è stato aggredito in un pestaggio. Attorno alla chiesa dell'Ascensione di Gesù di Skopje, dove si trova la tomba di Delchev, sono stati istituiti già nei giorni scorsi posti di blocco della polizia e le vie intorno sono state chiuse al traffico. Tra coloro che hanno preso parte alle celebrazioni ci sono il presidente macedone, Stevo Pendarovski, e il primo ministro, Dimitar Kovacevski. Nel pomeriggio, il ministero degli Esteri di Sofia ha reagito con un comunicato allo svolgimento delle celebrazioni, spiegando che non consentire l’accesso al sito ai cittadini bulgari per rendere omaggio a Delchev non contribuisce al miglioramento delle relazioni. “Dal 1991, la Bulgaria mostra costantemente un sincero desiderio di sviluppare buone relazioni di vicinato con la Macedonia del Nord. Dopo la firma dell’accordo di amicizia, buon vicinato e cooperazione nel 2017, è stata stabilita la prassi di una commemorazione comune delle figure della nostra storia condivisa”, si legge. Tuttavia, prosegue il comunicato, “il 4 febbraio 2023 passerà alla storia come una data in cui le autorità macedoni, con ragioni poco convincenti e in violazione delle rassicurazioni offerte, non hanno permesso ai cittadini bulgari di commemorare” un eroe nazionale. (Seb)