Business news: Taiwan, Istituto ricerca economica taglia previsioni di crescita al 2,58 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto di ricerca economica di Taiwan (Tier) ha tagliato le previsioni di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) dell’isola al 2,58 per cento nel 2023, 0,33 punti in meno rispetto alla stima precedente. La correzione è stata apportata in ragione della pressione inflazionistica, della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti e dall’invasione russa dell’Ucraina. Fattori, questi, che potrebbero influire anche sull’industria dei semiconduttori nel primo semestre dell’anno, afferma il Tier, che indica nei consumi interni la “principale speranza” per l’economia taiwanese. (Cip)