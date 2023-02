Business news: Macao, fatturato gioco d’azzardo aumentato dell’82,5 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macao ha registrato un aumento del fatturato derivante dal gioco d’azzardo dell’82,5 per cento su base annua a gennaio, per effetto dell’ingente flusso di turisti durante la settimana di vacanza del Capodanno lunare. Stando ai dati dell’amministrazione della regione a statuto speciale della Cina, le entrate derivate dai casinò si sono attestate a 11,6 miliardi di pataca (circa 1,4 miliardi di dollari), ponendosi ancora al di sotto del fatturato generato prima della pandemia di Covid-19. I viaggiatori arrivati a Macao durante le celebrazioni del Capodanno sono ammontati a circa mezzo milione, la folla più consistente degli ultimi tre anni. A stimolare il turismo è stata anche la revoca delle restrizioni anti-epidemiche per i viaggiatori provenienti da Hong Kong e la Cina continentale, che all’inizio di dicembre ha archiviato la strategia “zero Covid”. (Cip)