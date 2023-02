Usa: pallone sonda cinese abbattuto mentre sorvolava l’Oceano atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno abbattuto il pallone sonda cinese localizzato nei giorni scorsi dal Pentagono nello spazio aereo Usa. Un funzionario rimasto anonimo ha confermato all’emittente “Cnn” che il velivolo è stato abbattuto mentre sorvolava l’Oceano atlantico. Il pallone sonda è arrivato negli Stati Uniti all’inizio di questa settimana in Montana, passando attraverso l’Alaska e il Canada, per poi muoversi verso Est e sorvolare il Kansas, la Carolina del Nord e la Carolina del Sud, uscendo oggi dallo spazio aereo federale. Sempre questa mattina, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto ai giornalisti che “ce ne occuperemo”, mentre l’Amministrazione federale per l’aviazione ha sospeso temporaneamente i voli dagli aeroporti di Wilmington, nella Carolina del Nord; Charleston e Myrtle Beach, nella Carolina del Sud. L’agenzia ha motivato la decisione sottolineando la necessità di “sostenere il lavoro del dipartimento della Difesa per garantire la sicurezza nazionale”. (Was)