Business news: Hitachi triplica produzione di casse bancarie automatiche in India

- Hitachi Channel Solutions, controllata del gruppo giapponese Hitachi, ha inaugurato un nuovo stabilimento per la produzione di casse bancarie automatiche in India, che triplicherà la capacità produttiva dell'azienda in quel Paese. Il nuovo stabilimento si trova nello Stato sud-occidentale di Karnataka e ha avviato le operazioni il 17 gennaio. La capacità dell'impianto è di 3.000 casse continue al mese, tre volte quella del vecchio stabilimento di Hitachi nella stessa regione. La compagnia giapponese non ha divulgato il costo della struttura, che copre una superficie di 10.200 metri quadri. (Git)