Business news: Cina, inaugurati oltre 2.000 chilometri di ferrovie ad alta velocità nel 2022

- Un totale di 4.100 chilometri di nuove linee ferroviarie è stato inaugurato in Cina nel 2022, inclusi 2.082 chilometri di binari ad alta velocità. Lo indicano i dati del gruppo ferroviario statale China Railway. Alla fine dello scorso anno, la rete ferroviaria nazionale si estendeva per 155 mila chilometri, 42 mila dei quali destinati all’alta velocità. Gli investimenti in immobilizzazioni nelle ferrovie cinesi si sono attestati a circa 105 miliardi di dollari nel 2022. Quest’anno, le autorità prevedono di inaugurare più di tremila chilometri di nuove linee, di cui 2.500 destinati all’alta velocità, riferisce China Railway. (Cip)