Lazio 2023: Bergamo (Demos), sono al fianco del museo Maam, non va sgomberato

- "Oggi sono tornato al Maam, il Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropoliz, un esperimento sociale tra i più avanzati di arte contemporanea messa a servizio di una comunità di persone che lì si è costruita un rifugio. Da vicesindaco di Roma e assessore alla Crescita culturale avevo visitato più volte questo luogo, coinvolgendo il suo curatore, Giorgio De Finis, in un progetto sperimentale al Macro che è stato di grandissimo interesse e valore. Nonostante questo, il Maam continua a essere sistematicamente in cima alle liste dei luoghi da sgomberare. Ma quel luogo non deve essere sgomberato". Lo scrive su Facebook Luca Bergamo, candidato Demos al Consiglio regionale del Lazio e già vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, che oggi ha visitato il Maam accompagnato dal curatore del Museo dell'Altro e dell'Altrove, Giorgio De Finis. "Credo che il Maam vada messo in connessione con il progetto voluto dall'allora ministro Franceschini di riqualificazione della grande caserma del Cerimant- scrive ancora Bergamo- valorizzando così una delle sperimentazioni culturali che più attrae l'attenzione dei ricercatori internazionali. Come per il lago dell'ex-Snia- conclude- per il Maam deve prevalere il valore culturale e sociale su quello della speculazione immobiliare, e su questo le istituzioni devono intervenire. Io sono e sarò sempre al fianco del Maam".(Com)