Lazio 2023: D'Amato, voto passa dalle donne, in programma Rocca mai citate

- Nel programma di Rocca "non sono mai citate le donne né le politiche di genere". Lo dichiara il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nell'incontro avuto oggi pomeriggio presso il comitato elettorale dal titolo “La forza delle Donne”. "Il futuro è nelle nostre mani e il voto questa volta passa dalle donne perché i loro diritti saranno i primi ad essere attaccati da una destra repressiva, che si sta riaffacciando prepotentemente - aggiunge D'Amato -. Dobbiamo difendere il lavoro prezioso fatto in questi anni a difesa dei diritti delle donne perché c’è un mondo antico che si sta riproponendo come una marea e noi dobbiamo alzare gli argini. Penso ad esempio ai centri antiviolenza: nel 2013 c’erano 8 centri e 8 case rifugio, oggi sono 38 i centri antiviolenza e 15 le case rifugio, un grande lavoro come per la pillola contraccettiva gratuita nei consultori per le giovani donne e per la legge 194 e i consultori che hanno registrato un aumento con oltre 200 mila accessi". (segue) (Rer)