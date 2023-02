Lazio 2023: D'Amato, voto passa dalle donne, in programma Rocca mai citate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La procreazione medicalmente assistita (Pma) per la quale abbiamo innalzato l’età fino a 46 anni, il grande lavoro per la prevenzione grazie all’aumento degli screening oncologici sul tumore alla mammella e alla cervice uterina - continua D'Amato -. La Regione Lazio è stata la prima ad introdurre una normativa per il rispetto della parità salariale con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro nell’ultimo triennio. Oggi dobbiamo difendere questo lavoro contro una destra che vede, da una parte il presidenzialismo e dall’altro il decreto ‘spacca Italia’ con l’autonomia differenziata. La destra che sostiene Rocca è una destra che aveva portato questa Regione nel baratro, con 10 anni di commissariamento per la sanità con il maggior disavanzo a livello nazionale. Noi siamo quelli che l’hanno risollevata e che ad esempio hanno il maggior numero di donne alla guida delle aziende sanitarie. Un risultato di cui vado orgoglioso e che rivendico”, conclude. (Rer)