Lazio 2023: D'Amato, con destra regione nel baratro, si scrive Rocca ma si legge Storace

- "La destra che c'è dietro al candidato Rocca è la destra regressiva che ha portato nel baratro questa Regione. Si scrive Rocca, si legge Storace". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato, nel corso dell'iniziativa "La forza delle donne". "Rocca era il direttore generale nominato da Storace negli anni dal 2003 al 2007. Sono gli stessi che hanno in lista gli esponenti di Casapound. E' tutto il mondo che si sta alzando come una marea impetuosa che vuole travolgere il lavoro fatto. Non dicono nulla: il programma è stato raffazzonato - ha aggiunto D'Amato -. Quando la loro risposta al tema delle donne è così meschina, grave e riprovevole, è perché è quella cultura che abbiamo visto all'opera. E' un voto che passa dalla forza delle donne, che saranno le prime a subire l'attacco che inevitabilmente sarà messo in campo. Nell'ultima settimana - ha concluso D'Amato - cercheranno di polarizzare sul governo nazionale, perché sanno che se restano ancorati alla base regionale le elezioni le perdono, perché non sono credibili, perché hanno una classe politica screditata". (Rer)