Cospito: tensioni al corteo degli anarchici a Roma, alcuni fermati e due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tensioni, qualche disordine, petardi e alcune persone fermate dalla polizia. Si ipotizzano due feriti, anche se non sono stati ancora confermati. Questo il bilancio della manifestazione avvenuta oggi a Roma a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito e contro il 41 bis, regime a cui è sottoposto lo stesso Cospito e contro il quale è in sciopero della fame. Alcune centinaia di militanti si sono radunati intorno alle ore 15 a piazza Vittorio. Ad animare la manifestazione la musica riprodotta dalla casse audio installate su un furgone, dove è stata attaccata una bandiera raffigurante due mani che spezzano delle catene. Inoltre, al microfono si alternano gli interventi dei dimostranti. Nel corso del presidio, c'è stato anche un collegamento telefonico con la manifestazione che si stava tenendo davanti al carcere di Opera, dove è detenuto Cospito. Alcuni striscioni sono stati inizialmente appesi ai cancelli del parco della piazza, con scritto: "Il carcere uccide" e "contro padroni e stato di polizia, solidarietà con chi si ribella". E ancora: "Lo stato tortura, con Alfredo, contro 41 bis ed ergastolo". Un altro striscione bianco con scritte nere e rosse, tenuto da alcuni manifestanti, recita: "Al fianco di Alfredo, contro 41 bis ed ergastolo ostativo". Alcuni cartelli sono stati appesi al furgone: "Giornalisti sciacalli", "Stato assassino", "terrorista è lo stato". Altre persone reggono cartelli con scritto "Libertà per tutti i rivoluzionari prigionieri", e bandiere del Carc, partito del comitato di appoggio alla resistenza per il comunismo. (segue) (Rer)