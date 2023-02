Cospito: tensioni al corteo degli anarchici a Roma, alcuni fermati e due feriti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni manifestanti sono stati fermati dalla polizia, a seguito dei disordini. Secondo quanto si apprende, i fermati sono stati portati in Questura per essere identificati e la loro posizione sarà valutata nelle prossime ore. Ci sarebbero anche due feriti. "Abbiamo avuto conferma che ci sono stati tre fermati e un due feriti", ha affermato un manifestante dal microfono. Il corteo, da via Prenestina, è arrivato all'altezza di via Portonaccio. "In attesa di sapere che è successo restiamo qui, dopodiché il corteo verrà sciolto". (Rer)