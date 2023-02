Business news: Cina, porto Ningbo Zhoushan primo al mondo per traffico merci nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico merci nel porto cinese di Ningbo Zhoushan, nella provincia orientale dello Zhejiang, ha superato 1,25 miliardi di tonnellate nel 2022. Lo indicano i dati diffusi dallo scalo, che è rimasto primo al mondo per traffico merci per il 14mo anno consecutivo. Il volume di container nel porto ha raggiunto le 33,35 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu) lo scorso anno, ponendosi al terzo posto nella classifica globale. Il porto gestiva 300 rotte marittime alla fine del 2022, 13 in più rispetto al 2021. (Cip)