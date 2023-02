Ucraina: circa mezzo milione di persone senza elettricità a Odessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 500 mila persone sono rimaste senza elettricità a Odessa e nella regione di cui è capoluogo in seguito a un’avaria significativa di una sottostazione elettrica. Lo ha reso noto il governatore Maxim Marchenko, precisando che sono state prese misure di emergenza per eliminare le conseguenze dell’evento e cercare di ripristinare le forniture di energia. Nel frattempo, Ukrenergo, operatore del sistema di trasmissione dell'elettricità, ha informato che le forniture sono riprese verso l’infrastruttura critica. L’azienda ha ricordato che dal 10 ottobre a oggi, e in particolare negli ultimi due mesi, tutte e tre le sottostazioni che riforniscono la città e la regione di energia elettrica sono state danneggiate dagli attacchi missilistici russi. In precedenza, il premier ucraino, Denys Shmyhal, ha dichiarato che “la situazione è difficile, la portata dell’evento è significativa”. (Kiu)