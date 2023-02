Abruzzo: da Programma di sviluppo rurale 18 milioni di euro per investimenti nelle aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono note a tutti, prosegue Imprudente, "le difficoltà che le aziende agricole stanno attraversando in questi anni a causa di rincari energetici, difficoltà nel reperire materie prime e siccità. Questa misura, per come è stata concepita, risulterà quanto mai importante poiché darà un sostegno concreto sotto forma di contributo per piccoli e grandi investimenti fino al 60 per cento". La dotazione finanziaria prevista per il bando è pari a 18 milioni di euro: 10 milioni destinati a sostenere investimenti di importo superiore a 200 mila euro e 8 milioni destinati a sostenere investimenti di importo inferiore a 200 mila euro. "Altra novità contenuta nel bando – sottolinea Imprudente – è il prezzario regionale agricolo, strumento fondamentale per garantire la congruità dei costi. Vengono nel contempo eliminati i rischi derivanti dal metodo applicato finora del confronto fra almeno tre preventivi differenti presentati da ditte in concorrenza tra loro, che spesso si è rivelato vulnerabile". L'intensità del sostegno è fissata nella percentuale del 40 per cento del valore degli investimenti riconosciuti ammissibili, elevata al 60 per cento per giovani agricoltori e aziende in zone con vincoli naturali. A essere finanziati saranno investimenti aziendali, materiali e immateriali, finalizzati a razionalizzare e a innovare processi produttivi per ridurre i costi di produzione e aumentare la produttività del lavoro; diversificare e migliorare i prodotti; introdurre in azienda le fasi successive alla produzione; avviare forme di gestione e conduzione sostenibili e rispettose dell'ambiente, in grado di migliorare la redditività aziendale. (Gru)