Sanità: a Rho (Mi) incontro sul futuro di oftalmologia, ottica e optometria alla presenza dei viceministri Leo e Valentini (2)

- "Il nostro settore è una delle realtà industriali e una delle manifatture più di successo nell'export del Paese – ha aggiunto Federico Buffa Head of Eyewear R&D, Product Style and Licensing EssilorLuxottica -. Alla politica chiediamo attenzione e che ci affianchi nel formare e attirare giovani talenti". Da parte loro, ha aggiunto "le grandi aziende integrate nei diversi passaggi del processo di lavorazione sono consapevoli della loro responsabilità nei confronti dell'intera filiera ed EssilorLuxottica ha avuto il grande esempio, fino a qualche mese fa, del suo presidente che ha, sempre, reinvestito in innovazione". Obiettivo dell'evento è, infatti, anche affrontare tematiche importanti come l'utilizzo efficace delle nuove tecnologie in una visione futura nel rispetto dei ruoli fra le due principali categorie che operano nel settore della vista: il professionista ottico e la classe medica. Un'occasione per comprendere come le nuove tecnologie influenzeranno i diversi settori e livelli professionali che ruotano attorno alla visione. Il mondo dell'occhialeria è uno dei protagonisti dell'incontro: un settore che ha profonde implicazioni per lo sviluppo economico e industriale del Paese. (segue) (Com)