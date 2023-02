Sanità: a Rho (Mi) incontro sul futuro di oftalmologia, ottica e optometria alla presenza dei viceministri Leo e Valentini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati dell'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (ANFAO), il preconsuntivo 2022 vede la produzione dell'occhialeria italiana a 5,2 miliardi di euro, in crescita del 24 per cento rispetto al 2021. Le esportazioni, di montature, occhiali da sole e lenti, che assorbono circa il 90 per cento della produzione del settore, sono cresciute del 22,5 per cento sul 2022, arrivando a circa 5 miliardi di euro (4,94 miliardi di euro) e l'export degli occhiali da sole ha fatto segnare una variazione tendenziale dell'28,9 per cento attestandosi a quasi 3,4 miliardi di euro tornando ai livelli pre-pandemia. Risultati positivi che, però, devono fare i conti con costi sempre più alti e coincidono con un saldo totale dei produttori che è calato di circa 2 punti percentuali e si è attestato a 830 aziende a livello nazionale. "Lo sforzo per le nostre aziende – ha dichiarato, infatti, Giovanni Vitaloni, presidente Anfao– è stato quello di assorbire il più possibile l'aumento dei costi proprio per evitare il ribaltamento diretto sull'ultimo anello della catena, il consumatore finale. Tuttavia, – continua Vitaloni – va detto che ormai stiamo lavorando con margini ridottissimi, in alcuni casi azzerati. Una situazione questa che speriamo possa in qualche modo rientrare nel breve, altrimenti alla lunga vorrebbe dire mettere a rischio gli investimenti stessi delle aziende". (segue) (Com)