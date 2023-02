Sud Sudan: Papa Francesco, pellegrini in mezzo a voi vi siamo sempre vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante la preghiera ecumenica presso il Mausoleo “John Garang” di Giuba, ha parlato del ruolo delle comunità cristiane che “si sono fortemente impegnate nel promuovere percorsi di riconciliazione”. “È bello che, in mezzo a tanta conflittualità, l’appartenenza cristiana non abbia mai disgregato la popolazione, ma è stata, ed è tuttora, fattore di unità – ha sottolineato il Pontefice – L’eredità ecumenica del Sud Sudan è un tesoro prezioso, una lode al nome di Gesù, un atto di amore alla Chiesa sua sposa, un esempio universale per il cammino di unità dei cristiani. È un’eredità che va custodita nel medesimo spirito: le divisioni ecclesiali dei secoli passati non si ripercuotano su chi viene evangelizzato, ma la semina del Vangelo contribuisca a diffondere una maggiore unità. Il tribalismo e la faziosità che alimentano le violenze nel Paese non intacchino i rapporti interconfessionali; al contrario, la testimonianza di unità dei credenti si riversi sul popolo”. Il Papa ha infine assicurato la sua vicinanza alla popolazione del Sud Sudan: “Carissimi, i miei fratelli e io siamo giunti pellegrini in mezzo a voi, Popolo santo di Dio in cammino. Anche se distanti fisicamente, vi saremo sempre vicini”, ha concluso Francesco. (Civ)