Cospito: tensioni a Roma, fumogeni contro forze dell'ordine e atti vandalici

- Momenti di tensione tra anarchici e forze dell'ordine durante il corteo a Roma a sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41bis. Un gruppo di dimostranti, staccatosi dal corteo principale, ha lanciato bottiglie e fumogeni contro un cordone delle forze dell'ordine e blindati messi a protezione di una concessionaria in zona Porta Maggiore. Su via Prenestina, il gruppo di manifestanti, a volto coperto e in coda al corteo, ha commesso diversi atti vandalici, danneggiando una macchina della vigilanza privata, incendiando una cabina elettrica con dei fumogeni e danneggiando una fermata dell'autobus. Inoltre, sono stati esplosi alcuni petardi e dei cassonetti dell'immondizia sono stati gettati in mezzo alla carreggiata. Il corteo, monitorato dalla polizia e da un elicottero di supporto, attualmente si trova all'altezza di largo Preneste. La polizia sta invitando i passanti, estranei alla manifestazione, ad allontanarsi. (Rer)