Libia: 65 deputati insoddisfatti del premier designato Bashagha, "spieghi perché non si è insediato a Tripoli"

- Un blocco di 65 deputati libici ha chiesto di tenere un'audizione del primo ministro designato, Fathi Bashagha, per chiarire le ragioni del ritardo nell'insediamento del cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) nella capitale Tripoli. Lo riferisce l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, sottolineando che si tratta della prima critica pubblica dalla Camera dei rappresentanti, il parlamento eletto nel 2014, all'operato del governo di Bashagha, che opera lontano dalla capitale e senza riconoscimento internazionale, quasi undici mesi dopo aver ottenuto la fiducia. Da quasi un anno la Libia è spaccata tra due coalizioni politiche e militari rivali: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalla Comunità internazionale e appoggiato dalla Turchia; dall’altra il governo di Bashagha, di fatto un esecutivo parallelo basato in Cirenaica, inizialmente sostenuto da Egitto e Russia ma ormai sempre più abbandonato a sé stesso dopo i tre tentativi (tutti falliti) di insediarsi nella capitale manu militari. Proprio oggi il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) ha ricevuto Bashagha nel suo quartier generale a Bengasi. Il contenuto dei colloqui non è stato reso noto, ma da tempo Haftar dialoga con il premier di Tripoli, scaricando di fatto il governo parallelo di Bashagha.(Lit)