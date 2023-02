Lombardia 2023: Palmieri, se Fontana fugge, chiedo il confronto con i 12 capilista a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ultima settimana di campagna elettorale è opportuno che i lombardi rivolgano un ultimo appello al Presidente uscente Fontana perché non si sottragga più al confronto con la sfidante Letizia Moratti: si programmi almeno un dibattito, a maggior ragione utile perché chi termina il mandato ha deciso di ricandidarsi", ma "se ancora prevale invece la fuga dal confronto perché si crede così che il danno venga minimizzato, mi rivolgo allora a tutti e 12 i Capilista chiedendo che ci sia almeno un confronto tra tutti noi a Milano. Non è difficile da organizzare". Così dichiara in una nota il Consigliere Regionale Manfredi Palmeri, Capolista della lista Letizia Moratti Presidente e Capogruppo a Palazzo Pirelli. "Sono certo - aggiunge - che diverse testate giornalistiche e molte emittenti locali si presterebbero volentieri per offrire agli elettori uno strumento in più di valutazione sulle proposte. Chi ci sta? Io da subito e spero anche tutti gli altri. Si stabiliscano delle regole molto semplici e si parli agli elettori guardandosi negli occhi in uno stesso tempo e in uno stesso luogo".(Com)