Sanità: continuità di cura ospedale e territorio, il progetto dell'Umberto I di Roma

- Sviluppo e personalizzazione di nuovi percorsi di salute a supporto della continuità di cura ospedale territorio. Questo il progetto realizzato all'azienda ospedaliero universitaria policlinico Umberto I di Roma e presentato oggi presso l’aula Paride Stefanini dell'ospedale. La continuità assistenziale tra ospedale e territorio è la sfida del futuro, l’invecchiamento della popolazione, aumento delle cronicità e dell’aspettativa di vita sono alcuni dei fattori di cambiamento più importanti con cui il sistema sanitario si sta confrontando. In particolare ha reso più che mai evidente la necessità di potenziare continuità assistenziale e dimissioni protette per rispondere adeguatamente ai bisogni degli assistiti e famiglie, e ridurre, così, il fenomeno ricorrente dei ricoveri ripetuti e degli accessi al pronto soccorso e, garantire, inoltre la presa in carico dell’assistito, dall'inizio fino al completamento del suo percorso di salute. La stessa Oms individua la continuità assistenziale come indicatore del buon funzionamento di un servizio sanitario. (segue) (Rer)